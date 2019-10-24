РИАМО - 24 окт. В столице планируют комплексно благоустроить три участка набережных: Карамышевской (от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда), набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом, набережной Москвы-реки от Дорогомиловского моста, всего свыше 70 гектаров территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проекты планировки территории трех участков набережных.

«Суммарная площадь благоустройства набережных составит более 70 гектаров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На Карамышевской набережной планируется создать удобные дорожки – как пешеходные, так и велосипедные, велопешеходный тоннель, детские и спортивные площадки. Запланирована реконструкция двух речных причалов. Построят вертолетную площадку для близлежащей больницы. Для укрепления речных склонов будут проведены противооползневые мероприятия на территории площадью 18 гектаров.

На набережной под Шелепихинским мостом запланировано строительство подпорной стенки, озеленение, мощение, устройство велосипедных и беговых дорожек.

На набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами запланировано строительство пешеходного моста длиной 253 метра, связывающего улицу Кульнева с «Москва-Сити» и станцией метро «Деловой центр». Здесь также будут обустроены дорожки для велосипедистов и пешеходов.

Проекты планировки набережных Москвы-реки будут вынесены на публичные слушания.