РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В школе №34 Подольска открыли военно-исторический музей «Они защищали Москву», в котором представили более одной тысячи подлинных экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Торжественное открытие школьного военно-исторического музея состоялось в четверг. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву и празднованию 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Идея создания военно-исторического музея принадлежит коллективу школы – инициативной группе учителей и учащихся, а также отряду поискового объединения «Память». В стенах музея представлено более одной тысячи подлинных экспонатов – бытовые вещи, оружие, снаряды, личные вещи бойцов», – говорится в сообщении.

Все экземпляры были добыты с помощью кропотливой работы поискового отряда «Память».

«В музее представлены три экспозиции – это боевой путь 43-й армии на Западном фронте в период защиты Москвы, подвиг Подольских курсантов, а также воссозданный рабочий кабинет начальника Подольского артиллерийского училища Ивана Стрельбицкого», – отмечается в материале.

В торжественном мероприятии приняли участие первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, зампред комитета по образованию администрации округа Галина Киселева, директор школы №34 Инна Горкавая, правнук генерал-лейтенанта Ивана Стрельбицкого Владимир Медведков и другие.

В ходе торжественного открытия Медведков передал на хранение в музей копию личного дела Ивана Стрельбицкого, где содержатся автобиография генерал-лейтенанта, наградной список и различные аттестационные материалы.