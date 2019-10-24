РИАМО - 24 окт. Ежегодные поступления в бюджет городского округа Серебряные Пруды от аренды земельных участков сельхозназначения составят более 450 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения в Серебряных Прудах общей площадью более 77 гектаров предоставлены в аренду на торгах сроком на 49 лет. Ежегодные поступления в муниципальный бюджет от аренды составят 455 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время идет прием заявок на участие в торгах по аренде пяти земельных участков сельхозназначения, расположенных в Коломенском, Можайском городских округах, Истре.

Самую актуальную информацию всегда можно найти на едином портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).