РИАМО - 24 окт. На территории Воскресенского кластера Подмосковья установили около 300 новых мусорных контейнеров, до конца 2019 года планируют закупить и расставить еще более 1,5 тысяч серых контейнеров и синих баков, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В период с 14 по 20 октября региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на территории зоны обслуживания разместил 229 новых контейнеров для смешанных отходов и 63 для сухих», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество емкостей за прошедшую неделю установлено в Раменском городском округе – 45 баков для ТКО и 15 для вторсырья. Здесь на территории частного сектора введено в эксплуатацию сразу 168 новых контейнерных площадок, большая часть из них уже оснащена емкостями в соответствии с единым стандартом РСО Московской области. Расстановка контейнеров для сбора отходов проводится в ежедневном режиме.

Деятельность регоператора на территории Воскресенского кластера началась с масштабной модернизации инфраструктуры сбора, транспортирования и обработки отходов. На сегодняшний день регоператором закуплено и установлено более 5 тысяч новых евроконтейнеров для смешанных отходов и более 2,5 тысяч емкостей для вторсырья (РСО).

Наибольшее количество новых емкостей для двухпоточной системы накопления отходов появилось в Люберцах и Раменском округе. В Люберцах теперь установлено более 800 серых контейнеров для ТКО и более 800 синих контейнеров РСО, в Раменском округе — более 1,7 тысячи емкостей ТКО и около 600 баков РСО.

До конца года в планах — закупка и расстановка еще более 1,5 тысяч серых контейнеров для ТКО и синих сетчатых баков РСО.