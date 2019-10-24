РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 окт. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова 29 октября ответит на вопросы жителей в ходе встречи с населением, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова 29 октября в 18:00 в актовом зале Дворца культуры «Энергетик» проведет открытую встречу с населением. В ходе данного мероприятия будут приниматься записки от жителей с указанием фамилии, имени и отчества, а также контактного телефона для установления обратной связи. Приглашаем всех заинтересованных людей», – говорится в сообщении.

В ходе встречи Иванова расскажет о реализации на территории городского округа программы «Активное долголетие», об итогах комплексного благоустройства дворовых территорий и капитального ремонта многоквартирных домов за 2019 год. Также она представит план комплексного благоустройства и капитального ремонта МКД на 2020 год.