РИАМО - 24 окт. Новый многофункциональный аппарат УЗИ поступил в поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, которое находится на Пионерской улице, стоимость оборудования составляет порядка 4,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В октябре 2019 года мы получили универсальный ультразвуковой аппарат высокого класса. Он обеспечивает превосходное качество ультразвуковых исследований, при этом имеет широкий спектр возможностей применения», - сказала заместитель главного врача по поликлинике Анна Харина.

Она отметила, что с помощью этого оборудование могут проводиться эхокардиография, абдоминальные исследования и маммология, урология и нефрология, онкология и транскраниальная допплерография, мускуло-скелетные исследования, гинекологические обследования, а также исследования поверхностно расположенные органы и сосудов.

Сейчас аппарат УЗИ работает в тестовом режиме. Его в поликлинику поставили в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».