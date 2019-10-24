РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Пожарные подмосковного Подольска рассказали о специфике своей профессии воспитанникам дошкольного отделения школы №16, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг сотрудники 258 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» побывали в гостях у воспитанников дошкольного отделения школы №16 (бывшего детского сада №34 «Надежда»), в котором обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

«В ходе мероприятий дети вспомнили правила пожарной безопасности и безопасного поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сотрудники части провели интересную беседу с детьми, рассказали о профессии пожарного, показали ребятам технику, средства индивидуальной защиты, пожарно-технический и аварийно-спасательный инструмент и оборудование, а также продемонстрировали некоторые из них в действии», – говорится в сообщении.

Яркие эмоции вызвали у малышей работа с пожарным стволом и нахождение в кабине боевого расчета.