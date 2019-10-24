РИАМО - 24 окт. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание до 0-5 градусов, в среду может пойти мокрый снег, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«На следующей неделе ожидается существенное похолодание. В понедельник начнет холодать, будут кратковременные дожди. Во вторник температура вернется в климатическую норму, пройдут кратковременные дожди. В среду возможен мокрый снег», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в первые три дня следующей недели столбики термометров в Московском регионе будут показывать от 0 до плюс 5 градусов.

Ранее из-за необычно теплой погоды в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвели некоторые растения, среди них печеночница, жимолость и ольха, также продолжают цвести хризантемы и очитки. На улицах столицы и Подмосковья жители замечали цветущие одуванчики, ромашки, клевер, анютины глазки и молодую крапиву.

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