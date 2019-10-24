РИАМО - 24 окт. Жителя подмосковного городского округа Лотошино подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, повлекшем ее смерть, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

22 октября во дворе одного из жилых домов по Школьной улице в деревне Монасеино в земле обнаружили тело 65-летней пенсионерки. Давность наступления смерти женщины на момент обнаружения составляла около шести суток.

«По данным эксперта, смерть женщины наступила в результате тупой травмы грудной клетки. Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 33-летний знакомый потерпевшей.

На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, после чего с целью сокрытия следов преступления он закопал тело.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.