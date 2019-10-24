РИАМО - 24 окт. Вход на станции метро у «Арены ЦСКА» и выход с них могут ограничить вечером в четверг по требованию полиции из-за матча Лиги Европы, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня в 19:55 на «Арене ЦСКА» Лига Европы. Встретятся ЦСКА и «Ференцварош». Зрителям матча ЦСКА - «Ференцварош» удобнее добираться до стадиона через станции метро «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге», — говорится в сообщении.

По требованию полиции на станциях метро рядом с «Ареной ЦСКА» возможны ситуативные ограничения входа/выхода.

Билеты на обратную поездку пассажиров призвали покупать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.