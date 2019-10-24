РИАМО - 24 окт. Жители России считают перепись населения социально одобряемым действием, а женщины ждут изменений в социальной политике после ее проведения, говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

В стране провели опрос по поводу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Большинство (87%) опрошенных считают важным уважение традиций, религии, культуры всех народов, проживающих в России. Для 82% респондентов важно, что происходит в их городе или селе, они включены в региональную повестку и связывают перепись населения с этой активностью.

«Более половины опрошенных, одобряющих проведение переписи, составляют женщины: в группе участвовавших в переписях и собирающихся переписаться вновь они составляют 57%, в группе еще не участвовавших, но планирующих — 55%. Традиционно женщины чаще занимаются хозяйственными вопросами (оплата ЖКХ, различных услуг, получение справок и так далее)», - говорится в сообщении.

Во время переписей населения именно женщины чаще заполняют переписные листы на себя и членов своих семей. Также женщины ожидают, что по результатам переписи будут приняты решения, касающиеся социальной политики государства.

Более половины (52%) респондентов заявили, что уже участвовали в переписи населения и планируют переписаться в 2020 году. Не участвовали в переписи населения, но планируют это сделать 22% опрошенных. Существенную долю в этой группе занимают студенты и учащиеся, а также пенсионеры.

Около 17% россиян сообщили, что имеют опыт прохождения переписей, но пока не планируют принимать участие в новом опросе. Однако они проявляют интерес к новинке всероссийской переписи населения — заполнению онлайн-анкет на портале «Госуслуги» — и называют этот способ наиболее предпочтительным форматом участия в переписи.

«Исследователи отмечают довольно высокий уровень интереса россиян к онлайн-переписи на портале «Госуслуги» — 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа предпочтительным способом прохождения переписи», - уточняется в материале.

Интернет-перепись наиболее предпочтительным способом прохождения переписи чаще называют жители средних и крупных городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Также в ходе переписи переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Наряду с технологическими новинками опрос будет проводиться и на традиционных бумажных бланках. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).