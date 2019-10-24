РИАМО – 24 окт. Первыми на лед нового спортивного комплекса в Реутове 7 ноября выйдут хоккеисты любительских сборных Реутова и Королева, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Готовность нового Ледового дворца на Юбилейном проспекте в Реутове оценивается как высокая. Внутри завершаются отделочные работы, оборудуются раздевалки и душевые комнаты, зоны тренажеров, проведена пробная заливка катка. Ожидается, что новый лед первыми опробуют хоккеисты любительских сборных Реутова и города Королева, которые 7 ноября проведут здесь товарищеский матч», – говорится в сообщении.

В ближайшее время на базе спорткомплекса общей площадью 8 тысяч квадратных метров заработают детские школы фигурного катания и хоккея, на занятия в которые уже записались порядка 500 ребят. Помимо этого, спорткомплекс включит в себя три бассейна для разных категорий пловцов, комплекс СПА-процедур, фитнес- и кардиозоны, а также единственный в России музей фигурных коньков.