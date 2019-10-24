РИАМО - 24 окт. 2 ноября в Раменском состоится первый открывающий матч Ночной хоккейной лиги Московской области в этом сезоне — на льду встретятся местные команды «Адамант» и «Волки», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Всего в соревнованиях примут участие 50 любительских команд. Они будут состязаться в двух дивизионах — «Лига надежды 18+» и «Любитель 40+». При этом восемь коллективов будут соревноваться в дивизионе «Любитель 40+» в двух конференциях: «Северо-Запад» и «Юго-Восток».

«Победители получат право выступить на финальном этапе Ночной хоккейной лиги, который традиционно проходит в Сочи. В прошлом году подольскому «Витязю» удалось выйти в полуфинал всероссийских соревнований, что говорит о высоком уровне мастерства подмосковных хоккеистов. Ночная хоккейная лига – организация, которая позволяет развивать и популяризовать массовый хоккей», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Он отметил, что данный фестиваль помогает привлекать людей к здоровому образу жизни.

Ночную хоккейную лигу создали 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Это ведущая российская любительская спортивная организация, любительский чемпионат страны по хоккею.

Традиционно схватки за призовые места происходят в мае в Сочи, где помимо прочего проходит и Гала-матч Ночной хоккейной лиги, в котором играет президент России, а также прославленные хоккеисты.

«Благодаря этому фестивалю у нас есть возможность привлекать немало новых людей к здоровому образу жизни. Приятно, что именно в подмосковных дворцах регулярно проходят матчи НХЛ. Это стало возможным в связи с созданием качественной спортивной инфраструктуры на территории Московской области», - отметил Терюшков.

Он также напомнил о том, что команда из Подольска «Витязь» вышла в прошлом году в полуфинал, что может говорить о профессионализме хоккеистов региона.