РИАМО - 24 окт. С 1 января в электронном магазине Подмосковья дадут доступ для заказчиков, которые ведут свою закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ, это еще около 1,5 тысяч учреждений региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Сейчас в электронном магазине Московской области размещаются закупки порядка 7,5 тысяч учреждений Московской области, работающих по 44-ФЗ. Количество зарегистрированных поставщиков — свыше 85 тысяч.

«С 1 января 2020 года мы планируем предоставить доступ в Электронном магазине для заказчиков, осуществляющих свою закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Это еще около 1,5 тысяч учреждений Подмосковья.

Подмосковье является одним из передовых регионов, в котором успешно внедрены цифровые технологии на всех стадиях осуществления закупок. Уже более 5 лет функционирует Единая автоматизированная система управления закупками (ЕАСУЗ), а с апреля 2018 года на ее базе работает Электронный магазин для закупок малого объема.