РИАМО - 24 окт. В центральную городскую больницу Лосино-Петровского доставили новейшее диагностическое и лечебное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В больницу закупили два аппарата экспертного класса для проведения УЗИ-исследований, фиброколоноскоп и аппарат искусственной вентиляции общей стоимостью 12,5 миллионов рублей.

«Своевременная диагностика, точная локализация патологического очага и определение тактики лечения пациентов являются залогом здоровья наших пациентов. Аппарат искусственной вентиляции легких с расширенными функциями позволяет контролировать многие жизненно-важные показатели функций систем организма при выполнении оперативных вмешательств», – сказал главный врач Лосино-Петровской ЦГБ Андрей Сугутин.

Поставка оборудования осуществлена в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».