РИАМО - 24 окт. В акушерском отделении солнечногорской центральной районной больницы родился четырехсотый малыш – девочка весом 2,8 килограмма и ростом 50 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В отделении нашей больницы проводится весь необходимый комплекс обследований новорожденному ребенку – УЗИ брюшной полости, тазобедренных суставов, нейросонография, ЭХО-кардиография, УЗИ сердца, рентгенография, электрокардиография. Функционирует круглосуточная лаборатория. Кроме того, в учреждении есть палата интенсивной терапии, которая оснащена реанимационной аппаратурой для выхаживания ослабленных и недоношенных детей», – сказал заведующий отделением Сергей Мареев.

Кроме того, каждый вторник и субботу в акушерском отделении Солнечногорской больницы проводятся дни открытых дверей, в ходе которых сотрудники проводят экскурсию по предродовым и послеродовым палатам, рассказывают о партнерских родах, о том, как подготовиться к важному моменту в жизни каждой женщины.

С 9 сентября этого года в Московской области начал работать единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».

Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.