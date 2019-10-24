РИАМО - 24 окт. Благотворительный фонд «ДоброДомик» открыл в Москве кафе, в котором пенсионеры могут бесплатно пообедать каждый будний день, сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Бабушки и дедушки могут получить обед с 12 до 16 по адресу: Тушинская улица, дом 12. Проект «ДоброДомик» стартовал в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда владельцы кафе на Васильевском острове не захотели брать денег за обед с пожилого посетителя и придумали акцию с бесплатными обедами для старшего поколения.

«Сейчас в Санкт-Петербурге ежедневно обедает более 500 бабушек и дедушек (рекорд - 714 в день). В Москве «ДоброДомик» открылся совместно с Эмином Агаларовым. Его отец увидел видео о «ДоброДомике», их семья душевно отнеслась к проекту и присоединилась к помощи старшему поколению», - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, все неравнодушные люди могут помочь проекту финансово. Себестоимость одного обеда составляет 55 рублей. Кроме того, московскому «ДоброДомику» требуются волонтеры для работы официантами.