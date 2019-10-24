РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Свыше 86 тысяч жителей Люберец сделали прививки от гриппа с начала сентября текущего года, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Прививочная кампания стартовала в Люберцах 11 сентября.

«Более 36 тысяч детей 50 тысяч взрослых жителей городского округа Люберцы сделали прививки от гриппа. На сегодня учреждения здравоохранения округа получили 94,5 тысячи доз вакцины, пополнение запасов происходит постоянно», – сказал Ружицкий.

Сделать бесплатную прививку могут все желающие. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и даст направление. Детей школьного и дошкольного возрастов прививают в детских садах и школах организованно при наличии согласия родителей и отсутствии противопоказаний.