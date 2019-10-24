РИАМО – 24 окт. Первый зампред правительства РФ – министр финансов РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Антон Силуанов отметил, что творческому и интересующемуся человеку, который видит для себя перспективы развития, нужно обязательно участвовать в конкурсе «Лидеры России», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Ранее президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов. Помимо основного конкурса «Лидеры России», в этом году конкурсанты могут принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Я думаю, новые кадры нужны в любой сфере. В том числе и финансовой. Говорят, что финансистов переизбыток, что скоро их заменит искусственный интеллект. И да, и нет. Сейчас во многих странах неустойчивая финансовая ситуация. В России мы проводим финансовую политику, которая позволяет нам сохранять стабильность, несмотря на внешние условия. И это, конечно, заслуга людей», — сказал Силуанов.

Он отметил, что конкурс является социальным лифтом.

«Если ты человек творческий, интересующийся, если ты готов и видишь для себя перспективы развития - надо обязательно участвовать в конкурсе «Лидеры России». И неважно – победишь или нет. Это возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться с такими же талантливыми коллегами. Такое взаимодействие будет на пользу», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что все кандидаты в конкурсе - люди очень образованные, все они прошли определенную школу жизни. Это и предприниматели, и те, кто поработал в государственных структурах.

«Здесь люди подготовленные, и у нас разговор идет на равных. Наша задача заключается в том, чтобы помочь молодым управленцам реализовать идеи, с которыми они пришли к своим наставникам. Человек должен расти. И у наставников больше возможностей оказать молодым людям содействие в этом», — заключил Силуанов.

До конца заявочной кампании остается меньше недели. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. 28 октября стартует дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.