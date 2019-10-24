РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Полицейские задержали жителя Подольска, подозреваемого в краже автомобильных кресел, руля и иного имущества из припаркованной машины на улице Кирова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 56-летнего местного жителя о том, что неизвестные из его автомобиля отечественного производства, припаркованного во дворе дома на улице Кирова, похитили автомобильные кресла в сборе, руль, детское кресло и иное имущество. Общая сумма материального ущерба составила более 21 тысячи рублей.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления задержали местного жителя 2003 года рождения, который дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.