РИАМО - 24 окт. На территории городского округа Королев стартовала серия мастер-классов для учеников 11-х классов общеобразовательных учреждений города в рамках подготовки к ЕГЭ по отдельным предметам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Мероприятие по подготовке к экзамену по русскому языку прошло 23 октября.

«В ходе мастер-класса на базе МБОУ «Гимназия №5» учителя Елена Габелева и Светлана Садовникова, чьи выпускники получили 100 баллов по итогам ЕГЭ-2019, дали рекомендации по выполнению заданий с кратким ответом и рассмотрели типичные ошибки при их выполнении», – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено заданию с развернутым ответом (сочинение). Для участников организовали работу в фокус-группах. Ребята определяли проблему, поставленную автором текста, и обосновывали свою позицию.

В мастер-классе приняли участие 90 учащихся и 25 учителей. Мастер-классы продолжатся до начала февраля.