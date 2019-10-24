РИАМО - 24 окт. Дорожная авария произошла в районе дома №10 по Большой Дорогомиловской улице в столице, столкнулись три машины, одна из них перевернулась, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения города.

«ДТП на Большой Дорогомиловской, дом №10 (в сторону области) с участием трех авто. Одна машина перевернулась. Погибших нет. Работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничено до двух правых полос на улице. Водителям посоветовали объезжать затор по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и Третьему транспортному кольцу.

В аккаунте также размещен ролик, на котором видно, как темный внедорожник врезается авто, поворачивающее направо, а потом по инерции от столкновения сбивает и переворачивает еще одну машину.