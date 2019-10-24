РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Спасатели Подольска познакомили студентов колледжа «Московия» с распорядком дня и бытом спасательного отряда, а также провели показательные выступления по ликвидации последствий ДТП, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На днях воспитанники колледжа «Московия» микрорайона Львовский побывали в гостях у дежурной смены поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Ознакомительную экскурсию начали со служебных помещений отряда. Ребят познакомили с условиями быта и отдыха спасателей, с правилами внутреннего трудового распорядка, продемонстрировали работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оборудования», – говорится в сообщении.

Наиболее привлекательными для ребят оказались показательные выступления по ликвидации последствий ДТП с деблокировкой условно пострадавших и демонстрация спектра возможностей промышленного альпинизма.

Подольские спасатели регулярно проводят экскурсии для школьников и студентов, отмечается в материале.