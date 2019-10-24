РИАМО - 24 окт. Земельный участок площадью в 1,6 гектара выставят на аукцион в Москве, инвестору предлагают возвести на его месте новый торгово-развлекательный комплекс, решение о выставлении земли на торги приняла Градостроительно-земельная комиссия города, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Участок, о котором идет речь, расположен на юго-востоке Москвы по адресу: внутригородское муниципальное образование Некрасовка, коммунальная зона №1, корпуса 515, 516 и 566.

«В декабре город выставит на торги земельный участок для строительства торгово-развлекательного комплекса в Некрасовке, общая площадь которого составит 36,5 тысячи квадратных метров. Строительство объекта должно быть осуществлено инвестором в течение семи лет - именно на такой срок будет заключен договор аренды с победителем городских торгов», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок под строительство ТРК составил более 7,09 миллиона рублей.

По итогам торгов все земельно-правовые отношения в установленном порядке оформит департамент городского имущества, что позволит потенциальному инвестору начать строительство объекта.