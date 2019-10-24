РИАМО – 24 окт. Бесплатную диспансеризацию в рамках Единого дня здоровья в подмосковном Реутове в четверг прошли 30 представителей старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В рамках реализации губернаторской программы «Активное долголетие» в Реутове прошел очередной День здоровья. Врачи городской поликлиники №1 вместе с главным врачом Геннадием Викторовичем Кокониным провели бесплатную диспансеризацию. В сжатые сроки пенсионеры могут сдать кровь из вены на полный анализ, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное давление, сделать прививку от гриппа», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Как пояснил главврач поликлиники №1 городского округа Реутов Геннадий Коконин, врачи обеспечивают полный спектр услуг по первичному приему, составляя исчерпывающую медицинскую карту о состоянии здоровья каждого пациента.

«В случае необходимости на повторный прием также вне очереди их пригласит заведующая терапевтическим отделением Ольга Алексеевна Мельникова, которая четко и быстро даст все рекомендации и назначит лечение», – отметил Коконин.

Пришедшие на акцию пенсионеры отмечают доброжелательность докторов и теплый прием сотрудников реутовского центра «Активное долголетие», расположенного в помещениях городского фонда социальной поддержки населения.

«Прием врачей проходит быстро и профессионально, а время его ожидания помогают скоротать сотрудники фонда, отвечающие на вопросы посетителей, дающие консультации в житейских вопросах и демонстрирующие ролики с исчерпывающей информацией о программе «Активное долголетие» и работе сотрудников соцподдержки», – сказал один из участников диспансеризации Виктор Арсентьев.

По данным Реутовского информагентства, в рамках программы «Активное долголетие» бесплатная диспансеризация для пожилых реутовчан по предварительной записи проходит каждый четверг с 9:00 в помещении фонда социальной поддержки населения по адресу улица Новая, дом №3. Еженедельно контрольный прием врачей по этой программе проходят порядка 30 человек.