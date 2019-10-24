В этом году вечеринки, посвященные Хэллоуину, начинаются уже в выходные 25 – 26 октября, а продолжать празднование любители мистики будут 31 октября и 2 ноября. Москвичи смогут отправиться на костюмированные вечеринки, нарядившись супермодным Джокером, его подружкой Харли Квинн или кровавой Барби, провести ночь в мире Булгакова или на дегустации «могильных» десертов. Корреспондент РИАМО выбрала самые интересные события Хэллоуина-2019 в Москве.

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«Конец света» в Rock House

© группа HALLOWEEN - CLUBBERS FROM HELL 2019 в социальной сети «ВКонтакте»

Темой вечеринки Clubbers From Hell в клубе Rock House, которая пройдет уже в эту пятницу, стал постапокалипсис, поэтому гостей ждет мрачная атмосфера с индустриальными пейзажами и музыкальная программа в стиле industrial, dark metal и electronic. Среди исполнителей – итальянцы Alien Vampires, Freakangel из Эстонии, американская группа God Module, модные диджеи и другие. Артисты нарядятся в киборгов, мутантов и монстров, а чтобы гости не выбивались из тусовки, в клубе организуют продажу карнавальных костюмов.

Когда: 25 октября

Цена: от 800 до 1600 рублей

Хэллоуин в стиле Гоголя и Хичкока

© сайт Bar BQ Cafe

В субботу посетители Bar BQ Cafe смогут опасть на две тематические вечеринки. Гоголевская мистика оживет в баре на Пятницкой, где соберутся самые жуткие персонажи из «Вия», «Мертвых душ» и «Записок сумасшедшего». А в «Метрополисе» можно будет погрузиться в тревожный мир, созданный мастером ужасов Альфредом Хичкоком. В праздничном меню не обойдется без колдовства и бодрящих коктейлей, а завершит вечер конкурс на лучший костюм.

Когда: 26 октября

Цена: вход свободный

Zombie Disco

© группа Zombie Disco w/AFFKT at Gazgolder club в социальной сети «ВКонтакте»

Покутить в компании мертвецов можно будет в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке в клубе Gazgolder, где развернется настоящий зомби-апокалипсис, вдохновленный киноработами Джорджа Ромеро. Гостей призывают нарядиться в свои самые странные вещи, станцевать под музыку диско и, конечно, угоститься «Кровавой Мэри». Спецгостем станет испанский электронный продюсер и основатель культового лейбла Sincopat AFFKT.

Когда: 26 октября

Цена: от 1000 до 1500 рублей

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Halloween Horror Night

© сайт клуба «Театръ»

В клубе «Театръ» применят самые действенные способы борьбы с нечистью: музыка от DJ Stereozombie, безбашенные танцы и конкурсы, за победу в которых самые активные и смелые получат призы. Развлекать гостей будут шоу-группа Bloody Hollywood, танцовщицы go-go и стриптизерши. Не обойдется и без тематических закусок с коктейлями.

Когда: 26 октября

Цена: от 500 рублей

Хэллоуин в «Булгаковском доме»

Музей-театр «Булгаковский дом» откроет двери для самого мистического праздника 31 октября. Программа включает поездку по улицам Москвы на легендарном трамвае 302-БИС, экскурсию по музею, а также посещение «тайной комнаты», где хранится посмертная маска писателя. Пощекотать себе нервы можно будет и на театральном перфомансе, посвященном «ночным страшилкам»: организаторы обещают личную встречу с театральными приведениями. Напоследок экскурсоводы музея проведут пешеходную экскурсию по мистическим местам Москвы. Купить билет лучше заранее.

Когда: 31 октября

Цена: от 500 до 700 рублей

Поесть земли и червяков

В пространстве Evaloft на Бауманской в канун Дня Всех святых устроят гастрономическую вечеринку, интересную как для детей, так и взрослых. Шеф-повар Анатолий Турукин удивит «замогильными» десертами вроде съедобной земли из шоколада с червяками из ягод. Кроме того, планируется лекция от историка Ивана Байдакова, посвященная необычным традициям Хэллоуина.

Когда: 31 октября

Цена: 3490 рублей

Вечеринка Rituals

© сайт клуба Mutabor

Главной темой вечеринки в клубе Mutabor станут колдовство и языческие ритуалы. Ощутить себя героем Средневековья помогут загадочные инсталляции и AV-перфоманс от режиссера Винсента Муна. Зеркальная полусфера на сцене создаст иллюзию Зазеркалья, а во дворе клуба появится таинственный лес из фильма «Сонная лощина». Музыкальная программа тоже удивит: на сцену поднимутся итальянцы Teatro Satanico, греческая группа MMMD, хор тибетского этно Phurpa и датский коллектив Damien Dubrovnik. До 2 ноября еще есть время поколдовать над костюмом.

Когда: 2 ноября

Цена: от 1500 рублей

«Бал Всех святых» в Доме музыки

© сайт мэра Москвы

30 октября на сцене Московского международного Дома музыки состоится бал темных сил. Роли известных злодеев исполнят солисты Большого театра России, «Новой оперы», звезды отечественных мюзиклов, лауреаты громких международных премий и многие другие. В частности, здесь предстанет «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера и даже сам властитель тьмы, известный под именами Мефистофель, Воланд и многими другими.

Когда: 30 октября

Цена: от 1800 до 2500 рублей

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Самый смешной Хэллоуин

© сайт клуба «16 тонн»

Вот уже 12-й год подряд в клубе «16 Тонн» проводят Friendly Halloween, который по праву считается одним из самых веселых в столице. Вместо маньяков и вампиров здесь разгуливают персонажи Диснея в самых безбашенных костюмах, а вместо жутких перформансов – веселые танцы до рассвета под зажигательное попурри из главных хитов всех времен в исполнении трио диджеев Chemodanov, Zhilin & Prosvirnin.

Когда: 2 ноября

Цена: от 700 до 1500 рублей