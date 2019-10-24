РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В главном храме Подольска, Троицком соборе, 25 октября отметят престольный праздник в честь Иерусалимской (Подольской) иконы Божией матери, молебен начнется в 8:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

25 октября православная церковь отметит праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Это особый день для Троицкого собора Подольска, одной из наиболее почитаемых икон которого является копия с чудотворной иконы Иерусалимской Божией матери. В 1866 году в Подольске свирепствовала эпидемия холеры. По приданию, из Бронниц в Подольск принесли икону Иерусалимской Божией матери, и по молитвам верующих перед ней эпидемия прекратилась.

«С тех пор возле иконы совершались молебны с акафистом Богородице в память видимого ее заступления. <…> Матерь Божия как и прежде хранит подольчан под святым своим омофором. 25 октября в Троицком соборе Подольска отметят престольный праздник в честь Иерусалимской иконы Божией матери. В 8:00 начнется водосвятный молебен, в 8:30 – Часы, Божественная литургия и крестный ход», – говорится в сообщении.

В Троицком соборе возле иконы Иерусалимской Божией матери всегда свежие цветы. На серебряных хоругвях надпись: «От благодарных жителей Подольска». В 2010 году при содействии главы Подольска Николая Пестова и директоров некоторых предприятий была заказана серебряная риза на икону – аналог той, что была изъята в советское время, а сама икона отдана на реставрацию. Теперь верующие видят новую обновленную чудотворную икону.