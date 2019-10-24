РИАМО - 24 окт. В парке культуры и отдыха «Москворецкий» подмосковного Воскресенска 26 октября состоится развлекательная программа «Пришла пора, поиграем детвора!» с играми, конкурсами и эстафетами, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мероприятие проводится в рамках проекта «Клуб «Веселый выходной» с сентября по май по субботам и в дни школьных каникул», — говорится в сообщении.

Программу начнут проводить в 12:30. Гостей ждут игры, конкурсы, эстафеты.