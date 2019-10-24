РИАМО - 24 окт. Столичная полиция назвала «Яму» на Хохловской площади и парк «Горка» в центре города «язвами» по продаже алкогольной продукции и отметила, что вопрос продажи спиртного в местах общественного питания стоит очень остро, сообщил в четверг на заседании круглого стола в Мосгордуме заместитель начальника шестого отдела УООП ГУ МВД России по Москве Борис Бандура.

«Вопрос реализации алкоголя в местах общественного питания стоит очень остро. На территории Москвы есть две таких «язвы» - это «Яма» и «Горка», - сказал Бандура.

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит проект федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В течение этого года «Молодая гвардия Единой России» провела мониторинг многоквартирных домов на наличие «наливаек», магазинов по продаже разливных алкогольных напитков на первых этажах и в непосредственной близости от детских площадок.

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