РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Пловцы из 22 школ подмосковного Подольска приняли участие в окружной спартакиаде школьных команд по плаванию, в соревнованиях победила команда гимназии имени Подольских курсантов, сообщается на сайте администрации округа.

В универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск 23 октября прошли соревнования по плаванию в рамках 59-й Комплексной спартакиады команд школьных спортивных клубов городского округа Подольск.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 школ. По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом: I место заняла гимназия имени Подольских курсантов; II место – гимназия №4; III место – школа №13. Поздравляем победителей и призеров с достойными результатами», – говорится в сообщении.