РИАМО - 24 окт. Центр организации дорожного движения Москвы передал в сервис «Яндекс.Навигатор» информацию о дорогах возле школ, система будет оповещать водителей о подъезде к учебным заведениям, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Яндекс.Навигатор» начал оповещать водителей о приближении к школам. Водители увидят на маршруте знак «Осторожно, школа», а при превышении скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ получат голосовое предупреждение», - говорится в сообщении.

ЦОДД передавал информацию о дорожно-транспортной ситуации в «Навигатор». Данный проект поможет обезопасить школьников возле учебных заведений, а водителям - дополнительно напомнить о детях на дороге.