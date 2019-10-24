РИАМО - 24 окт. Общая загруженность столичных дорог во второй половине дня в четверг оценивается в семь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и МКАД. На некоторых участках данных трасс скорость движения транспортного потока упала до 5-7 километров в час.

В столице традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах: Тверской, Петровке, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных. Также стоят Валовая улица, Зубовский бульвар, Рождественский бульвар.

По прогнозу сервиса, к 19:00 дорожная ситуация будет оцениваться в девять баллов из десяти, а с 20:00 загруженность дорог столицы начнет снижаться.