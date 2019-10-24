РИАМО – 24 окт. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов ряда банков, в том числе и Сбербанка, сообщается на сайте МВД РФ.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

«Он доставлен в полицию для проведения следственных действий. Предварительное расследование продолжается», – добавила Волк.

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