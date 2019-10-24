РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 25 октября пройдет встреча с жителями по вопросу благоустройства двора на улице Мичурина в 2020 году, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №2 на улице Мичурина в пятницу, 25 октября, в 18:00 состоится встреча представителей территориального управления Климовска с жителями дома по вопросу комплексного благоустройства дворовой территории, которое планируется провести в 2020 году. Просим жителей принять участие во встрече», – говорится в сообщении.



На встрече обсудят вопросы по необходимым видам работ при проведении благоустройства, по итогам встречи составят дефектные ведомости.