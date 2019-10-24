РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 окт. В рамках месячника гражданской обороны для воспитанников детского сада «Детство» в Котельниках провели занятие по пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В прошедшем 23 октября учебно-практическом занятии для детей подготовительных к школе групп участвовало более 60 воспитанников детсада.

«В ходе мероприятия дети получили в доступной игровой форме много интересной и полезной информации, а также закрепили полученный ранее материал по гражданской обороне и пожарной безопасности, который они смогут применить при необходимости», – говорится в сообщении.

В организации и проведении мероприятия приняли участие представители студенческого отряда спасателей Академии гражданской защиты МЧС России, Российский союз спасателей.