РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Подмосковью полковник полиции Олег Сигунов 25 октября проведет прием граждан в Подольске, записаться нужно заранее, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Подольск.

«25 октября в здании УМВД России по горокругу Подольск (в приемной) с 16:00 до 18:00 состоится прием граждан заместителем начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Олегом Сигуновым», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Революционный проспект, дом №84. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.