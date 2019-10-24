РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Аварийные и сухие ветки спилили у деревьев в одном из дворов на Школьной улице микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На прием к депутатам фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Елене Долженко и Олегу Паскарю обратились жители микрорайона Климовск. Они пожаловались на аварийные деревья у дома №50 по улице Школьная и отметили, что теряется опиловка сухих веток.

«Во дворе дома №50 между корпусами 6 и 7 росли старые деревья, ветки которых обламывались и могли упасть от сильного ветра на прохожих, что вызывало тревогу за безопасность жителей. Благодаря действиям депутатов, которые нашли специализированную организацию, кроны аварийных деревьев были приведены в порядок. Угроза безопасности жителей ликвидирована», – говорится в сообщении.

Депутаты держат под контролем ситуацию, связанную с аварийными деревьями и лично присутствуют во время проведения санитарных работ.

Жители микрорайона Климовск подписали коллективное письмо в совет депутатов с благодарностью.