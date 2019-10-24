РИАМО - 24 окт. Московские госавтоинспекторы советуют водителям заранее подготовиться к наступающим холодам и «переобуть» свою машину, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, что может привести к риску увеличения ДТП и мелких аварий. Во избежание «дня жестянщика» сотрудники ГИБДД просят автовладельцев заранее поменять летние покрышки на зимние», – говорится в сообщении.

Автолюбителей предупредили, что, по прогнозам Гидрометцентра России, на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки.

Новая неделя начнется с прохождения холодного атмосферного фронта. 28 октября прогнозируется небольшой дождь, ночью ожидается 7-12 градусов, днем при затоке прохладной воздушной массы показания термометров не будут увеличиваться.

При этом 29 октября при северо-западном ветре станет еще прохладнее: ночью до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – не выше плюс 2-7 градусов. Местами возможны небольшие осадки.