РИАМО - 24 окт. Для участников программы реновации на период 2020-2023 годов в новой Москве построят 560 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сейчас активно строится жилой комплекс в поселении Мосрентген. Туда переедут жители этого поселения и, возможно, часть горожан из Щербинки. Также возводят жилой комплекс «Новые Ватутинки». Туда переедут жители четырех старых поселений. Реализуется крупный проект в поселение Михайлово-Ярцевское. Это треть проекта, но она обеспечивает новым жильем больше половины жителей по программе реновации», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, на сегодняшний день ведется проектирование жилья для переселения из сносимых домов в поселениях Первомайское, Воскресенское, Рязановское и в Щербинке. При этом он подчеркнул, что в Адресной инвестиционной программе заложены объекты, которые будут обслуживать новые дома, построенные в рамках программы реновации.

«Я с уверенностью могу сказать, что у нас есть все возможности, чтобы завершить программу реновации в 2023 году. Мы идем по графику», – подчеркнул Жидкин.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.

На сегодняшний день по программе идет переселение в 42 новостройки. Сегодня в строительстве находится 136 домов, еще 61 дом – в стадии проектирования. Всего в утвержденный адресный список входит 351 стартовая площадка с потенциалом строительства более 5,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

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