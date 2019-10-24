РИАМО - 24 окт. Группа ВСК заняла 172 место в рейтинге «Эксперт-400» крупнейших компаний России по объему реализованной продукции, поднявшись за год на десять позиций, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ВСК показала существенную динамику роста объема реализованной продукции, который увеличился за год на 28,2% и составил 96,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила более 8 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Начиная с 2007 года группа ВСК ежегодно входит в рейтинг «Эксперт-400», и в этом году заняла четвертое место среди страховых компаний – участниц рейтинга.

Рейтинг 2019 года составлен аналитическим центром «Эксперт» на основании официальной отчетности за 2018 год. Совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний выросла в прошлом году почти на 20% - с 73 триллионов до 87,5 триллионов рублей.