РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев оценил образцы стрелкового оружия, разработанного в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска, которые представлены на международном форуме полицейской спецтехники в Москве, сообщается на сайте предприятия.

В павильоне №75 на ВДНХ с 22 по 25 октября проходит форум «Интерполитех-2019» – одна из крупнейших международных экспозиций полицейской спецтехники и индустрии систем безопасности. Форум проходит в 23 раз, его организовали министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба войск нацгвардии РФ. Свои разработки представили 372 российские и зарубежные компании, среди которых ЦНИИТОЧМАШ.

«Обходя выставку, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев остановился у стенда ЦНИИТОЧМАШ, попросив показать ему инициативную разработку института – 9 на 19-миллиметровый самозарядный пистолет РГ120. Генеральный директор института Альберт Баков и конструктор пистолета Иван Козлов рассказали министру о работе над образцом, его тактико-технических характеристиках», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Колокольцев обратил внимание и на 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М, который состоит на вооружении специальных подразделений и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Стенд ЦНИИТОЧМАШ посетил и министр внутренних дел Республики Сербия Драган Лукач, внимание которого также привлек 9 на 19-миллиметровый самозарядный пистолет РГ120. Гостя интересовало все вплоть до разборки образца.

В рамках форума на площади более 25 тысяч квадратных метров организованы выставки и специализированные тематические экспозиции, посвященные оружию, оптике, боеприпасам, экипировке, информационным технологиям, робототехническим комплексам, средствам и системам связи, криминалистическому и аналитическому оборудованию, средствам нелетального действия.

ЦНИИТОЧМАШ на своем стенде представил разработку самозарядного пистолета РГ120, который является модификацией известного пистолетного комплекса «Удав», разработанные в институте и принятые на вооружение специальных подразделений 9-миллиметровый модернизированный самозарядный пистолет СР1М, 9-милллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М, 9-миллиметровый модернизированный малогабаритный автомат СР3М. Также на стенде представлен пистолет Ярыгина с комплектом технических средств для стрельбы маркерными патронами.