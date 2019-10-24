РИАМО - 24 окт. Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала проект закона «О бюджете» в части здравоохранения, передает корреспондент РИАМО.

«Мы поддерживаем бюджет и будем на заседании поддерживать бюджет в целом», – сказала председатель комиссии Лариса Картавцева.

Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал на заседании комиссии, что в бюджете заложены деньги на капитальный ремонт стационаров и поликлиник, лекарственное обеспечение и другие сферы здравоохранения столицы.

В Москве капитально отремонтируют 135 поликлиник за три года. На эти цели бюджетом предусмотрены 40 миллиардов рублей.