РИАМО - 24 окт. Школьники и дошкольники из округов, входящих в Чеховский кластер, в октябре присоединились к благотворительной акции «Добрые крышечки», только из одного детсада вывезли 40 килограммов крышек, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Проект «Добрые крышечки» стартовал в декабре 2016 года. Он направлен на помощь подопечным проекта «Близкие люди» - детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Для участия в благотворительной акции необходимо сдавать в пункты сбора пластиковые крышки от бутылок, затем крышечки передаются на переработку, а вырученные от этого средства перечисляются на счет фонда для нуждающихся детей.

«Компания ООО «МСК-НТ» (региональный оператор Чеховского кластера – ред.) продолжает участие в благотворительной акции «Добрые крышечки». <…> Школьники МОУ СОШ № 9 Чехова присоединились к проекту и сдали пресс-службе ООО «МСК-НТ» свой первый благотворительный взнос разноцветного вторсырья», — говорится в сообщении.

«МСК-НТ» вывезла полный контейнер крышечек из торгового центра «Леруа Мерлен» в подольском Климовске. Контейнер расположен в зоне свободного доступа, и любой желающий может внести свой вклад в доброе дело и сделать первый шаг в раздельном сборе отходов.

Более 40 килограммов крышечек было вывезено из серпуховского детского сада №11. Два больших мешка с разноцветным ценным пластиком тщательно вымыли и аккуратно собрали воспитанники и их родители менее чем за два месяца. Воспитатели и дети планируют участвовать в акции на постоянной основе и совсем недавно уже сдавали несколько десятков килограммов региональному оператору.

«По-доброму отличились и дошколята детского сада №9 городского округа Протвино, где в подготовительной группе прошел экоурок от ООО «МСК-НТ» о раздельном сборе отходов. Ребята с энтузиазмом собрали и приготовили для вывоза несколько десятков килограммов вторсырья. В этом учреждении с помощью родителей изготовлен и установлен самодельный контейнер акции «Добрые крышечки», — добавляется в сообщении.

Заведующая детским садом Римма Глазунова отметила, что они уделяют большее внимание экологическому обучению. Теперь благодаря помощи регионального оператора, который будет и проводить экоуроки, и обеспечивать вывоз сырья в благотворительный фонд, акция в детском саду обрела второе дыхание.

Региональный оператор приглашает всех неравнодушных присоединиться к акции. Все адреса, где расположены контейнеры Всероссийской акции, в том числе и контейнеры компании ООО «МСК-НТ», есть на сайте фонда