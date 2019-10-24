РИАМО - 24 окт. В Московской области асфальтобетонное покрытие заменили более чем на 20 территориях автовокзалов площадью около 100 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Программа по ремонту привокзальных территорий реализуется в Подмосковье второй год и позволяет повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания населения. В этом году покрытие заменили на территории 21 объекта. Автовокзалы, включенные в программу ремонта, ежедневно обслуживают около 100 тысяч пассажиров на 500 маршрутах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Работы провели на привокзальных территориях в Сергиевом Посаде, Волоколамске, Шаховской, Лотошине, Клину, Ликино-Дулеве, Верее, Можайске, Солнечногорске – средний суточный пассажиропоток свыше 6 тысяч человек на 15 автобусных маршрутах.

Новое покрытие появилось на территории автовокзалов в Озерах, Шатуре, Рошале, Орехово-Зуеве, Лыткарине, Раменском, Павловском Посаде, Мытищах, Пушкине, Талдоме, Дмитрове.

Ремонт территорий социально значимых объектов проводится второй год подряд. В 2018 году были отремонтированы 11 автовокзалов и станций площадью порядка 40 тысяч квадратных метров.