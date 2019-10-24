РИАМО - 24 окт. Проведение отдельных уроков с детьми в школах и детских садах станет одной из возможных рекомендаций в отношении государственных органов после убийства девятилетней девочки в Саратове, кроме того, обсуждается ужесточение наказания для преступников и проверка процесса их перевоспитания в тюрьмах, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В школах нужно объяснять ребенку степень дозволенности взрослого, где он ее переходит. Это начинать надо с детства. Одна из первых рекомендаций нашего совещания в Общероссийском народном фронте — порекомендовать министерству просвещения во внеурочные часы проводить встречи на территории детских садов или школ, чтобы спасти детей от такого рода опасности. <...> Такие уроки могут быть в системе ОБЖ или уже во внеурочное время», - сказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина.

Она также отметила существование такой добровольной организации как «Лиза Алерт», которую, по ее мнению, стоит привлечь к проведению подобных уроков.

«У нас лежит закон об ужесточении наказания для тех, кто преступил черту в отношении детей. Мы сейчас будем над ним работать и выносить на принятие», - добавила Пушкина.

По ее словам, помимо всего прочего, есть рекомендация в отношении Генпрокуратуры по поводу проведения проверки того, как люди, совершившие преступления в отношении детей, перевоспитываются в тюрьмах.

«Мы видим, что в различных регионах стихийно возникают различные проекты и акции, касающиеся безопасности детей. Конечно, очень важно сейчас задуматься о маршрутизации детей. Большая сложность заключается в том, что опасность может быть везде, где городская среда не дорабатывает. Даже если в подъезде не горит лампочка, ребенку там уже опасно. Сама инфраструктура должна оберегать детей от опасностей, которые их подстерегают», - отметила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Также предлагается создать отдельный реестр лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с возможностью обращения к нему организаций, оказывающих услуги несовершеннолетним.

Кроме того, выдвинуто предложение установить на маршрутах к образовательным учреждениям специальные информационные щиты, оснащенных кнопкой «SOS» для оперативного вызова правоохранительных органов в случае опасности.