РИАМО - 24 окт. Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Потапово-3А в подмосковном Щелкове планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, в настоящий момент завершается этап проектирования объекта.

«Новая школа будет построена по типовому проекту. Это будет современное учебное здание, которое сможет принять 825 учащихся. В нем будут предусмотрены кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, медицинского сопровождения и питания школьников, а также занятий спортом и творчеством», – говорится в сообщении.

Прилегающая территория будет благоустроена. Предусмотрено устройство игровых и спортивных площадок, создание зон отдыха. Новое здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«При проектировании особое внимание будет уделено вопросам безопасности и комфортности учебного заведения», – подчеркнул Локтев.

Проектирование и строительство нового объекта образования предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.