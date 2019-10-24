РИАМО - 24 окт. В Подмосковье начал работу мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота (КРС), на первом этапе планируется проводить осеменение особей из личных подсобных и крестьянских хозяйств региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Племенной материал поставляется предприятием «Московское» по племенной работе». Его хорошо знают и в России, и ближнем зарубежье. Племенная продукция поставляется более чем в 1,2 тысячи хозяйств из 60 регионов нашей страны, а также сельхозпредприятия Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Представлен племенной материал от быков разных пород, в том числе голштинской, лимузинской, симментальской, черно-пестрой, англерской, бурой швицкой и других. Как отметил министр, продукция, предлагаемая подмосковными предприятиями, не уступает производимой европейскими племпредприятиями.

«При выборе генетического материала у владельцев животных есть возможность выбрать производителя с показателями, которые позволят достичь определенной цели – повысить мясные, молочные качества, улучшить экстерьер и такие экономически важные признаки, как легкость отела, темп роста», – подчеркнул Разин.

Он также отметил, что владельцы КРС могут быть уверенны в качестве племенного материала, происходящего от производителей, проверенных по качеству потомства и обладающего высокой молочной и мясной продуктивностью.

Также Разин обратил внимание на то, что при осеменении используются самые современные методики и оборудования экспертного класса. При этом проводят процедуру высококвалифицированные ветеринары.