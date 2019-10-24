РИАМО - 24 окт. Люблинский суд столицы заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела организации «Новое величие», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд, рассмотрев представление ФСИН, вынес постановление, согласно которому Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство, мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело в отношении сбежавшего возвращено прокурору в порядке статьи 238 УПК РФ для организации розыска.

В марте 2018 года было возбуждено дело в отношении членов организации «Новое величие». Участники движения, по версии следователей, собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы, но свою вину они не признали.