РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Вырубка деревьев вблизи деревни Мотяково подмосковных Люберец производится из-за того, что деревья повредил жук-короед, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Ранее жители Люберец пожаловались в соцсетях на вырубку деревьев вблизи деревни Мотяково и жилого комплекса «Кореневский Форт».

«В настоящее время в районе населенного пункта Мотяково и ЖК «Кореневский Форт» городского округа Люберцы для эффективной борьбы с короедом-типографом на основании лесопатологического обследования и в рамках государственного задания проводятся сплошные санитарные рубки на площади 30 гектаров со сжиганием порубочных остатков», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что для обеспечения безопасности во время сжигания порубочных остатков на территории всегда дежурит пожарная машина, а также сотрудники лесной охраны. Работы по сжиганию проводятся только в будние дни с 09:00 до 16:00. Планируемые сроки завершения работ – 10 ноября.

«После окончания работ по очистке лесосеки от порубочных остатков будут проводиться лесовосстановительные работы на данной площади. О месте и времени будет сообщено дополнительно», – отмечается в материале.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться к старшему участковому лесничему Малаховского участкового лесничества Андрею Белану по телефону: 8(917)503-18-56 или в центральный аппарат Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес»: 8(496)447-12-82.