РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. В четверг во всех школах Люберец открыты избирательные участки, школьники выбирают депутатов молодежного парламента общеобразовательных организаций округа третьего созыва, зарегистрировано около 300 кандидатов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В школах городского округа сегодня важный день: учащиеся выбирают депутатов молодежного парламента. Молодежный избирком зарегистрировал около 300 кандидатов. Всего в парламенте 82 места. Перед избирателями стоит непростой выбор», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что явка на выборах высокая.

«В каждой школе созданы участковые избирательные комиссии, напечатаны избирательные бюллетени. За ходом голосования наблюдают представители общественной палаты городского округа и молодежного избиркома», – отметил Ружицкий.

Избирательные участки в школах открылись в 8:30. Учащиеся могли проголосовать до 15:00.